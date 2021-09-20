سارة الأميري تستعرض تجربة تمكين المرأة بالإمارات في العلوم والتكنولوجيا والفضاء

المصدر: (أبوظبي - وام)

استعرضت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة وجعل تجربة تمكين المرأة في الإمارات قصة نجاح ملهمة وتمكين الكوادر النسائية الشابة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

وسلطت الضوء على القيمة العلمية المهمة التي اتخذتها دولة الإمارات في رحلة استكشاف المريخ «مشروع مسبار الأمل»، وذلك ضمن مشاركتها في أعمال مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية «CSIS» ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالتنسيق مع مشروع أمن الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية دعا المركز معالي سارة الأميري للمشاركة في سلسلة متحدثي مبادرة Smart Women, Smart Power.

وجاءت مشاركة الوزيرة ضمن برنامج دولي رائد يجمع القيادات النسائية ويسلط الضوء على خبراتهن ويناقش قضايا تتعلق بالمرأة، فيما يعد مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية منظمة أبحاث سياسات غير ربحية مكرسة لتقديم الأفكار العملية لمواجهة أكبر التحديات في العالم.

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