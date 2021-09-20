انخفاض إصابات «كورونا» في الدولة إلى 391 حالة

المصدر: ‌‎أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء 368242 فحصاً جديداً، خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 391 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 732690 حالة.

وأفادت الوزارة بوفاة حالتين من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2075 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 505 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 724,446 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 33216 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 19,445,872 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 196.61 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

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