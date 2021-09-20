سفارة الإمارات لدى فيينا تنظم ندوة بشأن التغير المناخي

المصدر: فيينا - وام

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى فيينا ندوة حوارية حول «التحديات والمبادرات بشأن التغير المناخي»، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمساهمة فيها من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والتي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية.

دور

وألقى إبراهيم سالم محمد المشرخ سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، خلال الجلسة الحوارية الافتراضية عبر الاتصال المرئي كلمة أكد فيها دور دولة الإمارات كلاعب رئيسي في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، لافتاً إلى امتلاكها سجلاً حافلاً في المجال البيئي والتعاون متعدد الأطراف.

سياسة

شارك في الندوة هيلموت هويسكي، رئيس دائرة تنسيق سياسة المناخ في الوزارة النمساوية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا، وقيس بدر السويدي، مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ويورجن شترايتنر، رئيس دائرة البيئة وسياسة الطاقة في الغرفة التجارية النمساوية، وهناء الهاشمي، مديرة مكتب مبعوث دولة الإمارات الخاص لتغير المناخ، وكريستوف شارف، رئيس مجلس إدارة شركة التدوير أرا النمساوية، وزينب آل العلي مديرة الاتصالات وعلاقات الشركاء في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حيث تم استعراض تحديات المناخ ومبادرات الدولتين في مجال التغير المناخي إضافة إلى مجالات التعاون الممكنة.

مشاريع

استعرض إبراهيم المشرخ خلال الجلسة المبادرات والمشاريع الرامية للتخفيف من آثار تغير المناخ لاسيما من خلال الطاقة النظيفة والمتجدد، إضافة إلى جهود ومشاريع دولة الإمارات على استكشاف إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق من خلال «تحالف أبوظبي للهيدروجين» والتزامها بتطوير سوق مستدامة للهيدروجين كمصدر للوقود من خلال الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص.

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