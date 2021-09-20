«البيئة» تعتمد 34 مسلخاً جديداً لتصدير اللحوم للدولة

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اعتمادها 34 مسلخاً جديداً لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها المجمدة والمبردة للدولة، وذلك منذ بداية العام 2021، ليصل عدد المسالخ المعتمدة 186 مسلخاً، كما تم خلال هذا العام فتح باب مصادر جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من جمهورية مالاوي، جمهورية ملدوفا، جمهورية بيلاروسيا، وكذلك جمهورية البوسنة والهرسك، ليصل إجمالي عدد الدول التي يتم استيراد اللحوم منها 65 دولة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، عبر تعزيز مرونة سلاسل التوريد للغذاء القادم من خارج الدولة، والتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها.

وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي إن التوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها يمثل أحد ركائز استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، حيث يتم العمل بشكل دائم على التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم لزيادة إعداد المسالخ المعتمدة فيها والمتاح لها التصدير للدولة، بناءً على استيفائها لمعايير واشتراطات سلامة الغذاء.

وأضاف: «الوزارة تستهدف من التوسع في عدد الأسواق، تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية «استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير» إقليمياً وعالمياً، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد – الخارجية – للغذاء بما يساهم في تلبية حجم الطلب المحلي، وبالتزامن مع هذا التوسع تطبق منظومة متكاملة من إجراءات الاعتماد سواء في دول التصدير أو على الإرساليات الواردة لمنافذ الدولة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمن الغذاء».

ويمثل تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كل مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة».

وتقوم الوزارة بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية المطلوبة التي تؤهلها للتصدير للدولة، ويتم بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة نشر قائمة تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح استيرادها، ويتم تحديثها بصورة دورية وتعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.

ضمان

تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان وجود جهات معتمدة من قبل الدولة – في دول التصدير - للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، والتي يتم تقييمها من قبل مختصين من الدولة بهدف التأكد من الضوابط والمعايير الحلال المطبقة في المسالخ تحت إشراف تلك الجهات وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة، كما يتم التحقق من استيفاء الإرساليات الواردة لكل الاشتراطات ومتطلبات الحلال قبل السماح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة.

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