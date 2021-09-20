بلدية أبوظبي تنظم حملة توعوية للحفاظ على المظهر العام للمدينة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مدينة زايد حملة توعوية عن بُعد للحفاظ على المظهر العام للمدينة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي وعدد من المدارس، وذلك ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، بهدف توعية الطلبة والمجتمع بأهمية وضرورة الحد من المشوهات، والاستخدام الأمثل للمرافق العامة، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل بين البلدية وكافة فئات وشرائح المجتمع، وضرورة الحفاظ على المظهر العام للأحياء السكنية.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار سعي البلدية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية من قبل فئات المجتمع والشركاء من أجل تكريس السلوكيات الإيجابية بشأن حماية المظهر العام وتطبيق متطلبات السكينة والصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

كما سعت الحملة لإيجاد الحلول والتقليل من نسبة الآثار السلبية الناتجة عن مشوهات المظهر العام، والعمل معاً للارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية، وخلق بيئة صحية نظيفة، ونشر الثقافة المجتمعية السليمة بهذا الخصوص.

وركزت الحملة على بعض المظاهر السلبية وكيفية الحد منها ومكافحتها، وتعريف الجمهور بأهمية المحافظة على المظهر العام للمدينة والفوائد الإيجابية لاتباع سلوكيات حضارية في التعامل مع البيئة والمرافق العامة بالشكل الذي يحافظ على الصحة والسلامة العامة.

وفي هذا الإطار حثت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع والطلبة على الاضطلاع بدورهم في الحفاظ على المظهر الجمالي المتميز الذي تتمتع به أبوظبي وضواحيها، والحفاظ على المشهد الحضاري الذي يتماشى مع النهضة والتطور العمراني الذي تشهده أبوظبي، وتضمنت الحملة نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة للعديد من طلبة المدارس وأفراد المجتمع، ودعوتهم إلى المساهمة في صون المظهر العام للمدن والمرافق والشوارع والأحياء السكنية، لينعم الجميع ببيئة سكنية سليمة وصحية.

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