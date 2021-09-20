تخصيص قطعة أرض في الخروس بالشارقة لإنشاء مركز تسوق

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد المهندس سعيد سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم تخصيص قطعة أرض في منطقة الخروس بمساحة 12 ألف متر لبناء مركز تسوق متكامل على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 4 محلات ومخزناً لحفظ البضائع بمساحة 1200 متر تشمل أكثر من 10 آلاف صنف، مبيناً أنه يتوقع الانتهاء خلال 5 - 6 أشهر من تاريخ بدء الأعمال.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، ظهر أمس، والتي أكد خلالها أنه تم توفير حافلة متنقلة ومزودة بالبضائع تعمل متجراً متنقلاً من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.

كما تم تخصيص سيارات للنقل مباشرة من فرع الخروس إلى فرع الذيد بهدف خدمة الأهالي، إضافة إلى تخصيص خط ساخن لأهالي المنطقة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين دائرتي البلدية والتخطيط لتسهيل عمليات البناء لتسريع العمل، وبالتالي الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

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