إنجاز حديقة عمالية ترفيهية في الصجعة الصناعية بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بالتنسيق مع هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة الأعمال الإنشائية في الحديقة الترفيهية العمالية، التي نفذتها في منطقة الصجعة الصناعية بالإمارة، والتي أنشئت للترويح عن العمال، وذلك تنفيذاً لخطتهما التنموية الرامية إلى توفير خدمات متكاملة، لتحقيق الراحة والسعادة للمجتمع وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تعكس رؤية سموه في استكمال الخطط التنموية والحيوية الشاملة بالإمارة، وتحقيق سبل الرفاه في المجتمع.

وسلمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الحديقة لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة لتولي إدارتها، بما يخدم الخطة الاستراتيجية للهيئة الساعية لتوفير بيئة عمل جاذبة في الإمارة للعمال وأصحاب العمل.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: إن الحديقة الجديدة ستخدم أكثر من 100 ألف عامل موجودين في تلك المنطقة الصناعية، حيث تضم نحو 70 في المائة من العمالة، التي توجد بصورة عامة في الإمارة، لتكون متنفساً لهم في قضاء أوقات ترفيه خلال إجازاتهم وبعد انتهاء أعمالهم اليومية.

وتبلغ مساحة الحديثة 15 ألف متر مربع، وتضم ملعبي كريكيت، وملعبين متعددي الأغراض وممرات للمشي ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والمساجد والمحال التجارية والمقاهي والمكاتب الإدارية لخدمات البلدية ونقاط بسط الأمن وصناديق البريد وغيرها، إلى جانب المساحات الخضراء.

من جهته أشاد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بدائرة الأشغال العامة بالشارقة لما أبدته من استعداد كامل وحسن تنسيق مع الهيئة في تنفيذ الأعمال الإنشائية للحديقة العمالية على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الحديقة ستسهم في مساعدة الهيئة على تحسين بيئة العمل في المنطقة، بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأكد القصير أن فكرة تطوير هذه الحدائق والمشروعات العمالية الأخرى تحظى بدعم مباشر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الذي يحرص على توجيه الهيئة بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للعمال وأصحاب العمل، وتحقيق شروط مثالية للعيش تعكس الوجه الحضاري لإمارة الشارقة، وتنهض بمستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة لاستكمال المرافق والبنى الأساسية، التي تعزز حياة كريمة للعمال.

وقال المهندس هادف الخضر نائب رئيس قسم الإشراف بإدارة مشاريع المباني في دائرة الأشغال العامة بالشارقة: تهدف الدائرة إلى إنشاء المزيد من الحدائق التي تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى إقامة حدائق سكنية في جميع أحياء إمارة الشارقة، في إطار حرصها على تقديم المزيد من الخدمات لجميع السكان في كل أنحاء المدينة.

وأوضح أن إمارة الشارقة أصبحت تزخر بعدد كبير من الحدائق، بعد أن وصل عددها إلى ما يقارب 115 حديقة، منها ما يزيد على 66 حديقة في مدينة الشارقة، و20 في المنطقة الوسطى و27 في المنطقة الشرقية، وتبلغ مساحات المسطحات الخضراء في مدينة الشارقة فقط ما يزيد على 17 مليون متر مربع.

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