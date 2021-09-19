سعود بن صقر القاسمي يتابع جهود إنتاج زيت زيتون جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة، سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، جهود إنتاج زيت الزيتون في جبل جيس برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو: "غرس مبارك نجنيه اليوم من أرض الإمارات المعطاءة التي تجود علينا بالخيرات".

وأوضح المكتب الإعلامي خلال نشر فيديو متابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، مراحل إنتاج زيت زيتون جبل جيس في رأس الخيمة، أن القمة الجبلية تضم أكثر من 4 آلاف شجرة زيتون، ويستخرج من محصولها السنوي نسبة 15 – 18% من زيت الزيتون.

وتعتبر الأشجار المزروعة في جبل جيس من أفضل أنواع الأشجار لاستخراج زيت الزيتون وتأتي الأشجار من إيطاليا وإسبانيا وغيرها، بالإضافة لأشجار الزيتون البري، المهددة بالانقراض والتي تنمو على سفوح القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات.

وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تم إنشاء محميات لحماية "الزيتون البري" من الانقراض وزيادة إنتاجه، ويحتوي الزيتون البري على الكثير من الفوائد الصحية، ويستخرج من ثمار أشجار الزيتون في محميات الإمارة أجود أنواع زيت الزيتون البكر، وتبلغ نسبة الحموضة فيه 0.21 الى 0.30 وهي أقل بكثير من نسبة الحموضة في زيت الزيتون التقليدي.

سعود بن صقر: تابعت بالأمس وبرفقة أبنائي محمد وصقر، جهود إنتاج زيت الزيتون من #جبل_جيس الشامخ في #رأس_الخيمة غرس مبارك نجنيه اليوم من أرض #الإمارات المعطاءة التي تجود علينا بالخيرات pic.twitter.com/Vm1gaNzhH2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2021

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز