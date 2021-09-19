شرطة الشارقة تبدأ توزيع المكرمة لـ 453 من متقاعديها

المصدر: الشارقة – البيان

بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح اليوم، بمقر القيادة في توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لـ 453 من المتقاعدين من شرطة الشارقة على الكادر الاتحادي أو لورثتهم، وبأثر رجعي 3 سنوات و8 أشهر بقيمة 75 مليوناً و766 ألف درهم.

وقال اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: " شكلت القيادة العامة فريق عمل كان على أتم استعداد منذ الصباح الباكر لتسليم سندات الصرف لمستحقي المكرمة من المتقاعدين وذويهم، حيث تم تسليم السندات إلى أصحابها بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحضور الشخصي لاستلام المكرمة، أنه سيتم توصيلها إلى مقار سكنهم، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة بضرورة التيسير في إنجاز المعاملات مراعاةً للظروف و تحقيقاً لرضا وإسعاد أفراد المجتمع.

سعادة

وعبر بعض مستحقي المكرمة عن امتنانهم لصاحب السمو حاكم الشارقة ورعايته واستجابته لمطالب مواطنيه وأبنائه، وأفاد المواطن عبدالرحمن علي " 57 " عاماً، أنه يشعر بالسعادة البالغة إذا أكد أن هذه المكرمة ستكون سبباً في تغيير أحواله وأسرته، مضيفاً: " لا أستطيع وصف شعوري بهذه المكرمة والجميل والكرم الذي أحاطني به سموه، نسأل الله عزوجل أن يحفظه والدنا سلطان، وأن يمدّ ويبارك له في عمره".

متابعة

وفيما تقدّم المواطن حسن يوسف العبيدلي وعمره "75 " عاماً : " في البداية أود التوجه بالدعاء إلى الله عزو وجل بأن يحفظ صاحب السمو حاكم الشارقة لما يقدمه من اهتمام ورعاية لأبنائه، ومن متابعة لاحتياجاتهم وصولاً لإسعادهم"، مضيفاً أن المكرمة التي حصل عليها أدخلت السرور على قلوبنا، ونشكر سموه على هذا العطاء وعلى اهتمامهم بأوضاع المواطنين ومراعاة ظروفهم، لافتاً أن المكرمة ستفتح باب الاستقرار له ولأسرته، ما سيمكنهم من رسم مستقبلهم ليمكنهم أن يكونوا خير عون لهذا الوطن.

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