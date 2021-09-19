بلدية دبي تفوز بعشر فئات ضمن جوائز ستيفي العالمية

المصدر: البيان

حققت بلدية دبي حضوراً استثنائياً ولافتاً في منافسات جوائز ستيفي العالمية، وذلك بفوزها بعشر فئات متنوعة ضمن فئات الجائزة، حيث حرصت الدائرة على تطبيق مبادئ التنافسية والابتكار في مختلف ممارساتها، والعمل وفق أرقى المعايير العالمية، مما ساهم في تعزيز حضورها في فئات الجائزة.

وشملت الفئات التي فازت بها بلدية دبي:

فئة المواد المنشورة

فازت بلدية دبي بالمركز الذهبي عن فئة المواد المنشورة، والتي تنظمها منظمة الأعمال الدولية، حيث قامت البلدية بتصميم وإعداد قصة بيئية تهدف إلى توعية الأطفال حول أهمية المحافظة على المحميات الطبيعية في الإمارة وبالتحديد محمية جبل علي للحياة الفطرية.

فئة إدارة خدمة تقنية المعلومات وفئة حلول تكنولوجيا الأعمال

فازت بلدية دبي بالمركز الذهبي في فئة إدارة خدمة تقنية المعلومات، بنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراقبة الأنظمة التقنية، الذي يهدف إلى الحفاظ على جميع الموارد التقنية، بالإضافة إلى فوز الدائرة بالمركز الذهبي في فئة حلول تكنولوجيا الأعمال، بمبادرة برنامج بلدية دبي لتنفيذ متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وتهدف المبادرة إلى تحقيق أهداف ومتطلبات استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين والعمليات الداخلية في بلدية دبي.

فئة أفضل كتاب إلكتروني وفئة إدارة منتج جديد:

فازت بلدية دبي بالمركز ذهبي عن فئة أفضل كتاب الكتروني، حيث فازت مبادرة "دليل الجلسات الخارجية في إمارة دبي" بالجائزة، حيث تم نشر الدليل الإرشادي في عام 2020 بهدف زيادة الوعي لدى أصحاب المطاعم ومختلف الجهات والمؤسسات في الإمارة بالمعايير التخطيطية واللوائح الخاصة بمناطق الجلوس الخارجية، لتمكينهم من توفير الجلسات الخارجية التابعة لمتاجرهم بشكل يتماشى مع هذه المعايير، ويضمن سلامة وراحة مستخدمي الجلسات ومستخدمي الأرصفة المجاورة، كما فازت الدائرة بالمركز البرونزي عن فئة إدارة منتج جديد، حيث فازت مبادرة "النظام الذكي لتأثيرات المشاريع" بالجائزة، ويهدف إلى أتمتة وتطوير الآلية الحالية في اعتماد مشاريع البنية التحتية على النظام المساحي للبلدية والإجراءات المتعلقة باعتماد هذه المشاريع إلى آلية ذكية، والحصول على كافة البيانات اللازمة من خلال النظام الذكي الجديد بشكل إلكتروني وفوري.

فئة الاتصال الجماهيري وفئة تكامل وسائل الإعلام التقليدية والجديدة

فازت بلدية دبي بالمركز الفضي عن فئة الاتصال الجماهيري، بمبادرة التغطية الإعلامية لإطلاق القمر الاصطناعي البيئي DMSAT-1، وقام الفريق الإعلامي في البلدية بالتغطية الحية للحدث، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال رابط نقل مباشر لإطلاق القمر الاصطناعي البيئي، إلى جانب التغطية الإعلامية من قبل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية، كما فازت الحملة التسويقية الرقمية لنظام دبي الهندسي بفئة تكامل وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، ويُعد النظام منصة شاملة وموحدة لضمان جودة البناء، حيث ساهمت الحملة التسويقية والترويجية للنظام في زيادة عدد مستخدميه بشكل ملحوظ وفاق التوقعات.

فئة فريق خدمة العملاء وفئة أفضل مسؤول تنفيذي في خدمة العملاء

حصلت بلدية دبي على المركز الفضي عن فئة "فريق خدمة العملاء" وفئة "أفضل مسؤول تنفيذي في خدمة العملاء"، حيث فاز برواز دبي بالجائزة عن فئة أفضل فريق خدمة عملاء، وذلك لتطبيق فريق عمل خدمة العملاء بالبرواز لأعلى مستويات الخدمة وإقامة أكثر من 45 فعالية متميزة وخدمات مجتمعية، والوصول إلى نسبة 98% لقياس سعادة العملاء، والتحدث بـ 11 لغة مختلفة مع العملاء، بما في ذلك لغة الإشارة، كما فاز السيد يوسف عبدالله الحمادي رئيس شعبة الحدائق الكبرى عن فئة "أفضل مسؤول تنفيذي في خدمة العملاء" لمساهمته الفعّالة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار الحدائق العامة في دبي وتعزيز سعادة العملاء عن الخدمات المقدمة بها.

فئة أفضل استجابة حكومية خلال كوفيد 19:

حصلت بلدية دبي على المركز الفضي عن فئة "أفضل استجابة حكومية خلال كوفيد 19"، حيث فازت مبادرة إسعاد المتعاملين التي تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى استمرارية برامج التواصل مع المتعاملين وحصر وتلبية احتياجاتهم باستخدام الأساليب الحديثة والذكية، حيث تم تنظيم أكثر من 44 ملتقى افتراضي لفئات مختلفة من المتعاملين وتحقيق 100% في مؤشر نسبة فئات المتعاملين الذين تم التواصل معهم في عام 2020.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز