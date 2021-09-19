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    محمد بن زايد يبحث مع رئيس كردستان العراق تعزيز العلاقات

    محمد بن زايد خلال لقائه نيجيرفان بارزاني | تصوير: راشد المنصوري

    المصدر:
    • لندن ــ وام
    التاريخ:

    بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، علاقات التعاون بين الإمارات والعراق، خاصة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

    جاء ذلك خلال لقاء سموه، على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، مع نيجيرفان بارزاني.

    كما تبادل سموه وبارزاني وجهات النظر، بشأن تطورات المنطقة، وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.

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