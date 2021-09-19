وزارة تنمية المجتمع تتلقى 2736 طلب منحة زواج في 2021

المصدر: دبي - نورا الأمير

تلقت وزارة تنمية المجتمع 2736 طلب حصول على منحة زواج في العام الجاري 2021 وفقاً للإحصائيات المدرجة على موقعها الإلكتروني، فيما تبلغ قيمة المنحة 70 ألف درهم في حال انطبقت على المتقدم الاشتراطات والضوابط.

وتوفر الوزارة منح الزواج تنفيذاً لبنود القانون الاتحادي رقم 47 الصادر في عام 1992، ضمن مسارين أحدهما يوفر الدعم المالي للمساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، فيما يركز الآخر على شق توعية الشباب من خلال برنامج إعداد لتأهيل الشباب، عبر دورات تزود المنتسبين المعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة من مختلف الجوانب الحيوية، إذ يتم تنظيمها بشكل أسبوعي على مستوى إمارات ومدن الدولة، ويقدمها نخبة من الاختصاصيين الأسريين في الدولة، وفق جدول متاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وهو برنامج يستهدف المقبلين على الزواج المستفيدين من المنحة وغير المستفيدين منها وهي إجبارية لمستحقي المنحة.

وتشترط وزارة تنمية المجتمع للحصول على المنحة وفقاً لموقعها الإلكتروني أن يكون مقدم الطلب ووزوجته من مواطني الدولة، وألّا يقل سن الزوج عن 21 سنة، وسن الزوجة عن 18 سنة عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألّا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل المسكن إن وجد وأن يقدم طلب المنحة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته حضور الدورات ومحاضرات التوعية التي تنظمها الوزارة في مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، وألّا يكون قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، موجهة الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التقديم عبر 7 خطوات مدرجة على موقعها الإلكتروني، فيما تضمن الوثائق المطلوبة صورة عقد الزواج مصدقة طبق الأصل من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للزوجين، وصورة من خلاصة قيد الزوج مضافاً إليها الزوجة وصورة من خلاصة القيد توضح تاريخ الشطب، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية من مكان إصدارها إلى جانب مستندات أخرى.

وتتيح وزارة تنمية المجتمع إمكان الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة .

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