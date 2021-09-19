انخفاض إصابات «كورونا» بالدولة إلى 471 حالة خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 354,614 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 732,299 حالة.

وافادت الوزارة بشفاء 604 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 723,941 حالة.

‌كما أعلنت عن وفاة حالتين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,073 حالة.

‌‎وكشفت الوزارة عن تقديم 82,549 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 19,412,656 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 196.28 جرعة لكل 100 شخص.‎ ‌‎

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