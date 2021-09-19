إلغاء فحص «كوفيد 19» للقدوم إلى أبوظبي من داخل الدولة بدءاً من اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات «كوفيد 19» للدخول، ابتداءً من اليوم 19 سبتمبر 2021.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس «كوفيد 19» إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وستواصل اللجنة مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.كما اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية. ويأتي القرار مع تعزيز الإجراءات الاحترازية في الإمارة.

واعتمدت اللجنة استمرار التقيد بتطبيق الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها بالاعتماد على المسؤولية الذاتية.. كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خلال الأنظمة الصحية لتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتحويل المخالفين إلى النائب العام.

وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة وتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

إلى ذلك، قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وإلى لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي على الدعم اللامحدود الذي مكنها من أداء واجبها في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدة استمرارها في متابعة تنفيذ التدابير الوقائية المقررة بالتعاون مع شركائها المعنيين بالإمارة.

وثمنت شرطة أبوظبي عالياً مشاعر الجمهور من مواطنين ومقيمين ومن مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تجاه واجبها الوطني في النقاط الأمنية ومختلف المواقع، مؤكدة ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواصلة التعافي من الجائحة.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى مواصلة التعاون مع الجهات المطبقة للإجراءات الاحترازية ومؤازرة الجهود المبذولة لتعزيز أمن وسلامة الجميع ورحبت في رسالة وجهتها للجمهور بالمشاعر الصادقة التي عبر عنها أبناء الوطن والمقيمون تجاه واجبها الوطني فيما يلي نصها: «نشكركم جميعاً على طيب مشاعركم وكلماتكم وتعليقاتكم الرائعة ونتمنى أن نكون دائماً على قدر المسؤولية – القيادة العامة لشرطة أبوظبي».

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