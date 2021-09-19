عمار النعيمي: رضا المتعامل مؤشر حقيقي لتقييم أداء الجهات الحكومية

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أهمية قياس رضا المتعامل الذي يعتبر مؤشراً حقيقياً لتقييم أداء الجهات الحكومية وخدماتها.

وقال سموه: إننا نتابع باستمرار أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها ونتطلع إلى التوسع في استخدامها ونوجه ببذل كافة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للتسهيل على المتعاملين وتبسيط الإجراءات التي يمكن تنفيذها باستخدام الأنظمة الإلكترونية دون عناء الانتقال حفاظاً على الوقت ورفع كفاءة عملية تقديم الخدمات وتحسين فاعليتها لتحقيق مستويات مرتفعة لرضا المتعاملين. جاء ذلك خلال اطلاع سموه على نتائج دراسة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2020 والتي نفذها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية لعدد 11 جهة حكومية ومستقلة ولأكثر من 100 خدمة.

ووجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بعد الاطلاع على خصائص ومواقف ورؤى المتعاملين ومستويات رضاهم مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بإجراء الدراسة لعام 2021 لتحديد أفضل جهة في تقديم خدماتها وتكريمها ليكون ذلك حافزاً لهم على التحسين والتطوير ومتابعة رصد فرص التحسين من خلال دورية القياس السنوي.

دراسة

واستمع سموه من الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى شرح وافٍ حول أهمية هذه الدراسة التي قام المركز بتصميمها وتنفيذها لرضا المتعاملين عن جودة وتكامل الخدمات الحكومية الإلكترونية.

82.8 %

بينت نتائج الدراسة أن رضا المتعاملين عن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية بلغ 82.8% وأن 87.15% من المتعاملين الذين شاركوا في الدراسة لديهم ثقة بأمان الأنظمة الحكومية الإلكترونية، ويرغب 80.3% من المتعاملين في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية عند حاجتهم للخدمات، كما بينت أن 90.1% من المتعاملين ينصحون الآخرين بذلك، وأشار 82.9% من المتعاملين إلى تحسن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

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