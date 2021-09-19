المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يناقش فاعلية أدواته التقليدية في المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

يعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يقام يومي 26 و27 سبتمبر الجاري تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل» ضمن فعاليات نسخته العاشرة جلستين حواريتين الأولى تحت عنوان «فاعلية الرسائل الاتصالية بين علم السلوك والبيانات الضخمة» وتناقش أهمية تعزيز قدرات الاتصال الحكومي في مخاطبة الجمهور وتصميم الرسائل والحملات المؤثرة عبر توظيف تخصصات علمية وأدوات تقنية جديدة وتستعرض الجلسة الثانية تحت عنوان «أدوات الاتصال الحكومي هل لا تزال نافعة للغد؟» أبرز أدوات الاتصال الحكومي التقليدية ومدى فاعليتها في مخاطبة الجمهور في المستقبل.

وتجيب جلسة «فاعلية الرسائل الاتصالية بين علم السلوك والبيانات الضخمة» التي تعقد في أول أيام المنتدى عن تساؤلات حول كيفيّة توظيف علوم جديدة في عمل إدارات الاتصال الحكومي وإيجاد إطار عام يحدد احتياجات إدارات الاتصال الراهنة والمستقبليّة لتحقيق مستوى فاعل ومؤثر من الاتصال مع الجمهور، والاستفادة من توصيات الخبراء في مجالات عملية ورقميّة متنوعة.

يشارك في الجلسة ديفيد هلبرن الرئيس التنفيذي ومدير مجلس إدارة فريق الرؤى السلوكيّة في المملكة المتحدة الذي يستعرض أبرز احتياجات الاتصال الحكومي لتطوير خطابه للجمهور من المنظور السلوكي وسعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات الذي يعرض التجربة الإماراتية في مواكبة وتطوير اتصال فعال مع المجتمع كما يتحدث في الجلسة الدكتور عبدالله المغلوث وكيل وزارة الإعلام للتواصل والمتحدث الرسمي للوزارة - المملكة العربية السعودية الذي ينقل أبرز ملامح وأدوات الاتصال الحكومي في المملكة العربية السعودية.

وتسلط الجلسة الضوء على التخصصات الجديدة التي أنتجها التحول الرقمي المتسارع ومدى انعكاسها على عمل فرق الاتصال الحكومي وكيفية توظيف تحليل البيانات الضخمة لخدمة محتوى إدارات الاتصال الحكومي وصولاً إلى المحور الذي يناقش دور الجامعات في استشراف مستقبل الاتصال الحكومي والتخصصات الأكاديمية الواجب استحداثها أو تطويرها وما إذا كان على الإعلاميين التزود بمهارات علم الاجتماع أم يتم الاكتفاء بتخريج طلبة علم اجتماع لديهم مهارات تخدم الإعلام المعاصر.

العمل عن بعد

ويتحدث في جلسة «أدوات الاتصال الحكومي هل لا تزال نافعة للغد؟» في اليوم الثاني للمنتدى، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد كما يشغل منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إذ يثري الحوار في الجلسة من خلال عرض جوانب من تجربة الإمارات في مواكبة الذكاء الاصطناعي.

وتجمع الجلسة المهندس صخر مروان دودين - وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية وتوماس هندريك إلفيس رئيس جمهورية أستوينا السابق 2006 - 2016 والسير كرايغ أوليفر محرر أخبار بريطاني ومنتج ومدير تنفيذي إعلامي.

تحولات

يسلط المتحدثون في جلسة «أدوات الاتصال الحكومي هل لا تزال نافعة للغد؟» الضوء على التحولات التي شهدتها أدوات الاتصال الحكومي في محطات تاريخية مختلفة من عصر التلفاز وحتى انتشار الإنترنت وبداية الثورة الرقمية والذكاء الصناعي وتطرح تساؤلاً حول مدى صلاحيّة أدوات الاتصال الحكومي القائمة للمستقبل والثابت والمتغير في تقنيات الاتصال الحكومي.

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