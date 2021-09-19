«أكاديمية سيف بن زايد» تستشرف مستقبل التدريب الافتراضي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

افتتح اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ورشة عمل بعنوان «استشراف المستقبل للتدريب الافتراضي» ضمن جهود شرطة أبوظبي في مواكبة التطورات ومتابعة المستجدات العلمية والواقعية. وأكد العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع الأفكار المبتكرة.

وأوضحت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين، نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، أن الورشة تأتي تماشياً مع تحقيق التوجه الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام الخمسين.

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