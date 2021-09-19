تعاون بين «الطيران المدني» وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مذكرة تفاهم وتعاون في مجال المحاضرات والورش التدريبية والبحث العلمي والعديد من الأنشطة الأخرى.

وقع مذكرة التفاهم سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني والدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.

نشر التسامح

وتشمل مذكرة التفاهم مجموعة من بنود التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها وضع برامج متخصصة لنشر روح التسامح والتعايش بين الموظفين وتنفيذ ورش تدريبية في مجال التسامح والتعايش وتوفير المنح الدراسية مستقبلاً وفقاً للتشريعات المطبقة والإمكانات المتاحة وتبادل الزيارات التعارفية والمساهمة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتطوعية التي ينفذها الطرفان إضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.

معارف

ورحب سيف محمد السويدي بهذا التعاون البناء مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الرائدة لما له من أهمية في فتح آفاق جديدة في صقل معارف الموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز قيم التسامح الأمر الذي توليه الهيئة أهميةً قصوى.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري أهمية هذا التعاون الذي بجسد حرص الجهتين على دعم مسيرة التطوير في الدولة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التي تدعم المجتمع.

وأضاف إننا نرحب بهذا التعاون الذي يتيح لنا أن نستثمر في الأفراد بأفضل طريقة ممكنة إذ نحرص دائماً على أن يكون لجهودنا وخبراتنا أثر إيجابي في مجتمعنا والأجيال المقبلة.

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