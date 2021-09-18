شرطة أبوظبي تثمن دعم القيادة الرشيدة وتشكر للجمهور مشاعرهم والتزامهم

المصدر: البيان

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي على الدعم اللامحدود الذي مكَّنها من أداء واجبها في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا مؤكدة استمرارها في متابعة تنفيذ التدابير الوقائية المقررة بالتعاون مع شركائها المعنيين بالإمارة.

وثمنت شرطة أبوظبي عالياً مشاعر الجمهور من مواطنين ومقيمين ومن مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تجاه واجبها الوطني في النقاط الأمنية ومختلف المواقع مؤكدة ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواصلة التعافي من الجائحة.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى مواصلة التعاون مع الجهات المطبقة للإجراءات الاحترازية ومؤازرة الجهود المبذولة لتعزيز أمن وسلامة الجميع ورحبت في رسالة وجهتها للجمهور بالمشاعر الصادقة التي عبَّر عنها أبناء الوطن والمقيمين تجاه واجبها الوطني فيما يلي نصها: «نشكركم جميعاً على طيب مشاعركم وكلماتكم وتعليقاتكم الرائعة، ونتمنى أن نكون دائماً على قدر المسؤولية – القيادة العامة لشرطة أبوظبي».

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