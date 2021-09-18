الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:01 والمد الثاني عند 23:55، والجزر الأول عند الساعة 17:56.

وبحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:57، والمد الثاني عند الساعة 20:49، والجزر الأول عند الساعة 15:08، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 80 35

دبي 41 30 80 20

الشارقة 42 27 75 15

عجمان 40 31 80 25

أم القيوين 39 28 80 25

رأس الخيمة 38 27 75 15

الفجيرة 36 30 80 35

العين 42 30 55 20

ليوا 44 28 75 20

الرويس 41 30 75 35

السلع 42 30 70 30

دلما 39 32 80 35

طنب الكبرى 39 30 80 40

طنب الصغرى 39 30 80 40

أبو موسى 39 30 80 40.

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