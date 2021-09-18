مريم السويدي أول إماراتية تعتمد كخبير دولي في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت مجموعة العمل المالي (فاتف) سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي - الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، كأول إماراتية تم اختيارها كخبير مقيم معتمد في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفاعلية تلك النظم، باستخدام منهجية التقييم الصادرة عام 2013 عن مجموعة العمل المالي ضمن الجولة الثانية.

وبناء على هذا الاعتماد سوف تستعين مجموعة (فاتف) بالرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة في عمليات التقييم المتبادل التي تقوم بها المجموعة، ضمن الجولة الثانية للتقييم.

وتعليقا على القرار صرحت د. مريم السويدي: "يعكس هذا الاعتماد، الجهود المتواصلة لهيئة الأوراق المالية والسلع بقيادة رئيس مجلس إدارتها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وحرصها على المساهمة الفاعلة في أنشطة ومبادرات دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الدور المنوط بها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه يعكس تقدير المجتمع الدولي للمكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيد العالمي".

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force" (تعرف اختصارا ب FATF) هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست عام 1989م، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبحث الاتجاهات والتقنيات ذات الصلة بهذه الأنشطة والتدابير اللازمة لمكافحتها. كما تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.

وتركز المجموعة جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى حماية النظام المالي، ومتابعة التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجع (فاتف) اعتماد وتنفيذ كافة التدابير المناسبة لتحقيق أهدافها على الصعيد العالمي.

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