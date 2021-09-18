أبوظبي تلغي متطلبات فحوصات كوفيد للدخول إلى الإمارة اعتبارا من 19 الجاري

المصدر: البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي. وحثت المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

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