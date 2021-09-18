طائرة مساعدات إماراتية جديدة إلى أفغانستان

المصدر: (كابول - وكالات)

وصلت طائرة مساعدات إماراتية قادمة من العاصمة أبوظبي إلى كابل، أمس، تحمل على متنها عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية العاجلة لإغاثة الشعب الأفغاني.

وتعد هذه الطائرة الحادية عشرة التي ترسلها الإمارات، وتأتي ضمن جسر جوي إنساني لمساعدة الشعب الأفغاني.

وتحمل الطائرة الجديدة نحو 30 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، وأفرغت حمولتها في مطار كابل، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وتحتوي شحنة المساعدات الإماراتية الجديدة على مواد غذائية أساسية، منها حليب الأطفال والدقيق ومشتقاته، بالإضافة إلى الزيوت والسكر وغيرها من المواد الغذائية.

وتبرز أهمية هذه المساعدات في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وغلاء أسعار السلع نتيجة لشحها في الأسواق.

وكانت عاشر طائرة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية إلى الشعب الأفغاني، ضمن الجسر الجوي الإماراتي، الذي انطلق منذ مطلع سبتمبر الجاري، قد هبطت في مطار كابل، الأربعاء الماضي.ومنذ بداية سبتمبر الجاري، بدأت الإمارات في تسيير جسر جوي إلى كابل وغيرها من المدن الأفغانية، لتقديم يد العون للشعب الأفغاني، ولا سيما فئات النساء والأطفال وكبار السن.

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