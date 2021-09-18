5 ورش عمل تسبق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة برنامج الاتصال «COMMS» الذي يتضمن هذا العام خمس ورش عمل (عن بُعد) قبل انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بهدف تعزيز قدرة إدارات الاتصال الحكومي ومناقشة آليات الوصول لاتصال فعّال ومؤثر.

وتبدأ فعاليات البرنامج بعد غدٍ بورشتين الأولى تحمل عنوان «إدارة الأزمات والمخاطر اتصالياً من خلال نموذج CERC» تقدمها الدكتورة رحيمة عيساني من جامعة العين والثانية بعنوان «الاتصال الحكومي.. عوامل بناء الثقة والمشاركة» ويقدمها الدكتور أحمد فاروق من جامعة الشارقة.

أخلاقيات

وتشمل فعاليات البرنامج ورشة بعنوان «أخلاقيات الاتصال الحكومي» تقدمها الدكتورة شيرين موسى من جامعة عجمان في 21 من سبتمبر الجاري وفي 23 سبتمبر تعقد ورشتان الأولى بعنوان «أهمية البيانات الضخمة والتحليلات الاجتماعية في الاتصال الحكومي» يقدمها الدكتور محمد عايش من الجامعة الأمريكية بالشارقة والثانية بعنوان «مهارات صناعة المحتوى الرقمي لمنصات الاتصال الحكومي» يقدمها الدكتور عمرو عبد الحميد.

ويمكن للراغبين في حضور ورش العمل التسجيل عبر الرابط التالي: https:/‏/‏shjmeeting.webex.com/‏meet/‏hend.almatrooshi.

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