بلدية العين تنجز أعمالاً تطويرية بممشى الرذاذ الضبابي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

طورت بلدية مدينة العين ممثلة بقطاع وسط المدينة ممشى حمدان بن محمد بمنطقة المرخانية، وهو ممشى مزود بتقنية نظام الضباب المائي، حيث شملت الأعمال التطويرية إضافة مقاعد إضافية للجلوس، موزعة على الممشى وتزويده بعدد 30 قوساً على امتداد مسافة الممشى، التي تصل إلى 1600 متر من دوار الطوية باتجاه دوار السفينة، لتقديم أفضل الخدمات لمرتادي مرافق المدينة وتعزيز جودة الحياة والمظهر الجمالي للمماشي وفقاً لرضا الجمهور واحتياجاته.

كما تم زراعة جوانب الممشى بنباتات متسلقة، منها الياسمين الأحمر والجهنميات من دوار السفينة حتى تقاطع نفق الخبيصي، والتي زينت بدورها مداخل الممشى، فيما يتميز الممشى كذلك بوجود تظليل طبيعي نتيجة التفاف الأشجار الكثيفة مع بعضها البعض، لتشكل ظلالاً طبيعية تحجب أشعة الشمس وتشكل منظراً جمالياً وحضارياً للموقع.

وتهدف أعمال تظليل الممشى الضبابي لترطيب أجواء الصيف، والمساهمة في تخفيض درجات الحرارة، وتشجيع السكان على ممارسة هواية المشي والرياضة في أجواء مناخية معتدلة، وبالذات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

تقنيات

وتعزيزاً لمبدأ التميز والابتكار، وتوفير مرافق عامة بأحدث التقنيات، تم تنفيذ نظام الرذاذ الضبابي باستخدام مواد وتوصيلات ذات جودة عالية مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

حيث تسعى بلدية مدينة العين مستقبلاً لإضافة خدمات عدة في الممشى، منها تزويدها بألعاب لياقة بدنية، وتركيب ثلاجات للمياه والمشروبات، وترقيم الممشى، ووضع مقياس لمسافات الممشى، بما يمكن للزائر من معرفة المسافة التي قطعها، وإضافة عربات طعام متنقلة. كما تم اقتراح تزويد الممشى بأرضية مطاطية موازية للممشى الحالي بعرض متر ونصف المتر مخصصة لكبار السن ولأصحاب الهمم، علاوة على تزيين الممشى بالأشجار المزهرة، وزيادة عدد الأقواس والمقاعد.

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