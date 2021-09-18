محمد بن زايد يشكر طاقم «مركز زايد للأبحاث» لتفانيه في مساعدة الأطفال المرضى

المصدر: (لندن - البيان)

دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر «تويتر» أمس، عقب زيارته مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن:

«اطلعت خلال زيارتي مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال.. على العلاجات المبتكرة والأبحاث الرائدة التي يجريها المركز لإنقاذ حياة المرضى.. أوجه شكري وتقديري للأطباء والباحثين والكادر التمريضي والموظفين لتفانيهم في مساعدة الأطفال المرضى من جميع أنحاء العالم».

والتقى سموه خلال جولته بالمركز محمد العامري الباحث في مركز زايد للأبحاث والمرشح لنيل درجة الدكتوراه في علم الوراثة اللاجينية لتشخيص سرطان الدم لدى الأطفال من كلية لندن الجامعية.. وأثنى على بحثه القيم بشأن كيفية تعديل الحمض النووي للخلايا السرطانية في جسم المريض لعلاج مرضى السرطان.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أثناء جولته في مرافق المركز، بالطفل علي الكتبي البالغ من العمر 10 سنوات، والذي يخضع للعلاج حالياً في مستشفى جريت أورموند ستريت، وتشهد حالته الصحية تحسناً مستمراً.. وأعرب سموه عن أطيب تمنياته للطفل علي بالشفاء التام وخالص شكره وتقديره لكوادر المستشفى لرعايتهم الطيبة للأطفال.

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