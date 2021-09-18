تعاون بين «توازن» و«التجارة البريطانية» في الصناعات الدفاعية

المصدر: ( أبوظبي - وام)

وقع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» ووزارة التجارة الدولية البريطانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين الطرفين.. وذلك بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المملكة المتحدة.

ووقع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي كل من جراهام ستيورات، وزير الصادرات في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة وطارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي.

وقال طارق الحوسني: إن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات صداقة وثيقة واستراتيجية وتشهد تطوراً دائماً بفضل الرؤى السديدة لقيادة البلدين الصديقين.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى خلق روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن، وتوفر إطاراً عملياً للعمل معاً لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية وتعزيز ازدهار الفرص التجارية لكلا البلدين.

ويأتي التوقيع على مذكرة تفاهم في إطار علاقات التعاون والصداقة الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

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