قرقاش: زيارتا محمد بن زايد ناجحتان بكل المقاييس

المصدر: ( دبي - البيان )

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فرنسا وبريطانيا ناجحتان بكل المقاييس.

ودوّن قرقاش عبر «تويتر»: «زيارتا الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا وبريطانيا ناجحتان بكل المقاييس، المكانة الخاصة للإمارات تستند إلى نجاح إقليمي وشراكة سياسية موثوقة، ولقاءات سموه اتَّسمت بالأريحية والمصداقية ووضوح المواقف والرؤية الاستراتيجية، وهذا هو الرصيد السياسي المعتبر الذي يميز الدولة وقيادتها».

كما دوّن قرقاش: «لقاءات الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني تناولت تطوير التعاون الثنائي والتشاور حول قضايا الساعة، واهتماماً قوياً لتوطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والعلمية.. نجاح الإمارات ومصداقيتها وتوجهاتها المستقبلية يعزز موقعها شريكاً وصديقاً جديراً بالثقة».

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