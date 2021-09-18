محمد بن راشد: الابتكار أو الاندثار

المصدر: ( دبي - البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة الابتكار اليوم دون النظر إلى المشكلة أو الحاجة لإيجاده. جاء ذلك في كلمات لسموه في مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» ضمن وسم #ومضات_قيادية، حيث قال سموه: « لو نظرنا إلى العالم فإن الابتكارات التي حدثت به هي من الحاجة، إذا احتاج العالم إلى شيء أو ما شابه ابتكر، أنا أقول لا، لماذا نحن ننظر إلى المشكلة حتى نبدأ؟، يجب أن نبتكر من اليوم». وتابع سموه في كلماته: «كل إنسان له رؤية وهدف، وكلما يقترب الإنسان من هدفه كلما صارت الرؤية أبعد وأوسع.. الابتكار أو الاندثار».

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