«دفاع مدني دبي» يوفر الدعم النفسي والمعنوي لمنتسبيه

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

وقّعت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومركز (لايف وركس هوليستك كونسلينغ)، أحد مزودي خدمات الرعاية الصحية المتخصصة على مستوى إمارة دبي، اتفاقية تعاون مشترك لتقديم الاستشارات والدعم في مجال الصحة والدعم المعنوي والنفسي لمنتسبي الدفاع المدني بدبي.

يأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن النفسي والمعنوي والتقليل من التأثيرات التي يتعرض لها رجال الدفاع المدني الذين يضطلعون بجهود كبيرة في أداء دورهم المهني في حفظ الأرواح والممتلكات، ونشر الروح الإيجابية، ورفع مؤشرات الوعي والمعرفة للمحافظة على قوة النفس وتحقيق التوازن النفسي والمعنوي لتحقيق المواءمة بين الأهداف المؤسسية والوظيفية والتطلعات الشخصية بما يحقق استدامة التميز المهني.

ووقعت الاتفاقية نورة أحمد المطروشي، مدير إدارة الموارد البشرية في الدفاع المدني بدبي، فيما وقع من جانب مركز (لايف وركس هوليستك كونسلينج) راج فينكات مدير إدارة الموارد البشرية، حيث يمكن لموظفي الدفاع المدني بدبي بموجبها طلب الدعم والمشورة النفسية والمعنوية عبر قنوات التواصل المعتمدة، مع توفير حجوزات تشمل عائلات الموظفين وأسرهم من الدرجة الأولى.

استشارات

وأكدت نورة المطروشي أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، تهدف إلى توفير جميع أشكال الاستشارات والخدمات الخاصة بالدعم المعنوي والصحة النفسية لمنتسبيها في كافة المجالات لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة بهدف الحد من الضغوطات التي يتعرضون لها جراء الظروف الاستثنائية التي تواجههم ونشر الثقافة والوعي بالصحة النفسية.

وأوضحت أن الدفاع المدني يتبنى محاور الإرشاد الصحي الشامل في مختلف التخصصات لمنتسبيه، وفق أعلى المعايير الصحية لتعزيز صحة العاملين وزيادة الإنتاجية وتعزيز مؤشرات السعادة، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تؤدي إلى زيادة الوعي المؤسسي بأهمية الصحة والدعم المعنوي للعاملين، وتمكينهم من الأداء المهني المتميز والعمل المتوازن الذي يكرس القيم المؤسسية في إطار الحرص على جميع المتطلبات التي تؤكد الحرص من الإدارة العامة للدفاع المدني دبي على التطور المؤسسي والدعم النفسي لجميع العاملين.

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