«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يناقش أحدث تقنيات إنتاج الطاقة النظيفة

المصدر: (دبي - البيان)

يسلط معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الضوء على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير لإنتاج الطاقة النظيفة والمياه، كما يتضمن مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي تناقش أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة.

وتنظم المعرض هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.

وعلى مدار الأعوام الماضية، لعب المعرض دوراً رائداً كمنصة لتطوير الشراكات وعقد الصفقات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة وغيرها من المجالات ذات الصلة.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «أسهمت رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبات معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية أحد أهم المعارض المتخصصة على الصعيد العالمي.

ويوفر تزامن هذه الدورة من المعرض مع إكسبو 2020 دبي فرصة مميزة وفريدة للشركات والعارضين للوصول إلى أكبر عدد من الزوار والمستثمرين وصناع القرار من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوسيع آفاق فرصهم الاستثمارية والتجارية في مختلف قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار».

موضوعات

وتتطرق الدورة الثالثة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر في مركز دبي للمعارض ضمن موقع إكسبو 2020 دبي، إلى موضوعات مهمة تدور حول التطورات المتسارعة والتحديات التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إضافة إلى البحث عن أفضل الحلول والممارسات الخضراء لمواجهة التحديات البيئية، كما يوفر أحدث حلول النفط والغاز والاستدامة البيئية مثل الأبنية الخضراء.

نجاحات

وشهد ويتيكس، منذ انطلاقه عام 1999، تطورات كبيرة من حيث العارضين وعدد الزوار والموضوعات؛ حيث كان في بدايته متخصصاً في مجال إدارة المياه وحلول الترشيد فقط، ليتوسع بعد ذلك ويشمل الطاقة والبيئة وإدارة النفايات، وحلول المباني الخضراء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقنيات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، وتقنيات الوقود الأحفوري والصناعات المرتبطة بهذه الأنشطة.

ووضع المعرض العديد من الأهداف الاستراتيجية، التي تحققت على أرض الواقع ليسهم على مدى 22 عاماً في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويصبح منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات، والالتقاء بالخبراء، والمختصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار من القطاعين العام والخاص.

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