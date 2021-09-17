محمد بن زايد يلتقي وزيرة التجارة الدولية ورئيس مؤتمر الأطراف الـ26 في بريطانيا

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية البريطانية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وبحث سموه والوزيرة خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الاستثمارية والتجارية وتنويع مقوماتها في إطار الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية الجديدة والطموحة بين البلدين.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ألوك شارما وزير دولة رئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "cop26" في المملكة المتحدة واستعرض الجانبان علاقات التعاون المشترك في المجالات البيئية والتغير المناخي والطاقة النظيفة وغيرها من الجوانب محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى قمة المناخ التي تستضيفها بريطانيا خلال شهر نوفمبر المقبل وتنظمها منظمة الأمم المتحدة لبحث قضية التغير المناخي وإيجاد رؤية موحدة وأرضية مشتركة للتعاون الجماعي وتفعيل حلول ملموسة لمواجهة التحدي العالمي المشترك للتغير المناخي والحد من آثاره والعمل على بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

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