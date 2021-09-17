الإمارات تقدم 82,943 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 82,943 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,330,107 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 195.44 جرعة لكل 100 شخص و 91.57 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 80.62 % تلقوا جرعتين..

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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