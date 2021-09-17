محمد بن زايد في لندن وسط مراسم استقبال رسمية استثنائية

المصدر: (لندن - وام )

جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم استقبال رسمية استثنائية، ترحيباً خاصاً بزيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة.

جاء ذلك، عقب وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية، في مستهل زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.وكان في مقدم مستقبلي سموه، بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

ولدى وصوله إلى مبنى «هورس جارد باراد التاريخي» ـ ساحة عرض حرس الخيالة ـ جرت لسموه مراسم استقبال رسمية خاصة ـ يرافقه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا .

ـ حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، بعدها استأذن قائد الطابور سموه، لتفقُّد ثلة من حرس الشرف، اصطفت تحية لسموه، كما قام بالمرور من خلف الصفوف.. ثم يعود سموه إلى منصة الشرف مرة أخرى، ليعزف السلام الوطني للإمارات للمرة الثانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها هذه المراسم، ويكون فيها حرس الشرف بهذا العدد الاستثنائي، تقديراً لمكانة سموه، ترحيباً خاصاً بزيارته.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لهذا الاستقبال الاستثنائي، الذي يعبّر عن خصوصية العلاقة بين دولة الإمارات وبريطانيا، والتي تمتد جذورها إلى عقود حافلة بالعمل المشترك، والتعاون الفاعل، الذي رسخ علاقاتهما، التي تقوم على أسس الثقة والاحترام المتبادلة، والقيم المشتركة.

يرافق سموه خلال الزيارة، وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، ومنصور عبد الله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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