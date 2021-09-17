١٠ مليارات جنيه إسترليني شراكة للاستثمار السيادي بين الإمارات وبريطانيا

المصدر: (لندن - وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مبادلة للاستثمار ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة للاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني.

وقّع الاتفاقية في مقر رئاسة الوزراء البريطانية.. خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة واللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية.. وتهدف الاتفاقية إلى توسعة نطاق شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين والتي أعلن عنها خلال شهر مارس 2021.

وتستثمر دولة الإمارات بموجب هذه الاتفاقية 10 مليارات جنيه إسترليني في «شراكة الاستثمار السيادي» بين البلدين والتي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار.. فيما تركز هذه الشراكة خلال السنوات الخمس المقبلة على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

كما شهدت زيارة سموه توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات شملت اتفاقاً إطارياً استراتيجياً بين شركتي «أدنوك» وبريتش بتروليوم.. وقعه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لــ«أدنوك».. ومن الجانب البريطاني برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم.

واتفاقاً إطارياً استراتيجياً بين شركتي «أدنوك» و«مصدر» و«بريتش بتروليوم»..وقعه معالي سلطان الجابر ومن الجانب البريطاني برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم.

واتفاقاً إطارياً استراتيجياً بين شركة مصدر وشركة بريتش بتروليوم.. وقعه معالي سلطان الجابر ومن الجانب البريطاني برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم.

واتفاقية تعاون بين «شركة مبادلة» وستي فايبر.. وقعها وليد المقرب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وجريج ميش الرئيس التنفيذي ستي فايبر.

واتفاق شراكة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.. وقعه معالي أحمد الصايغ وزير دولة وبريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية.

ومذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا بشأن التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. وقعها معالي سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب البريطاني كواسي كوارتنج وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

ومذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي بين مكتب الذكاء الاجتماعي في مكتب رئاسة الوزراء في دولة الإمارات ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة.. وقعها معالي أحمد الصايغ وزير دولة واللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية.

كما شملت أيضاً مذكرة تعاون في مجال «مواجهة تغير المناخ» بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي ومكتب رئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين «26 cop».. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.. ومن الجانب البريطاني جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه لسموه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في مقر رئاسة الوزراء.

وأعرب سموه خلال الحفل عن شكره وتقديره لبوريس جونسون لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما في هذا البلد الصديق.

وأشاد بمستوى تطور العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا مؤكداً حرصه على تنمية هذا التعاون ودفعه إلى الأمام بخطوات متسارعة لما فيه خير البلدين وشعبيهما.. وتمنى للمملكة المتحدة وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وقال سموه «علينا أن نعزز بناء جسر قوي ومتين بيننا خاصة أن علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا تعود إلى عقود ممتدة».

من جانبه رحب رئيس الوزراء بوريس جونسون بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى عمق العلاقات الإماراتية ـ البريطانية والتي تعد نموذجاً لعلاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك التي تجمع الدول.

كما قدم شكره وتقديره إلى دولة الإمارات للجهود التي بذلتها ومساعدتها في إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان بجانب رعايا العديد من الدول الشريكة.. «وهو أمر لم يكن ممكناً لولا الصداقة والتعاون والدعم الذي قدمته دولة الإمارات».

وقال «أنا سعيد برؤيتكم اليوم وهذا يوم مهم بالنسبة لنا لأننا بصدد إطلاق الشراكة الاستثمارية بين بلدينا والتي أحرزنا فيها تقدماً كبيراً .. وحريصون على دفع الجهود المشتركة لتقوية أوجه التعاون بيننا».

وثمن رئيس الوزراء البريطاني الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بناء مستقبل الشراكة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية

وقال «إن هناك أهدافاً مشتركة طويلة المدى للمملكة المتحدة ودولة الإمارات وهو أمر رائع للغاية.. أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة عظيمة».

حضر حفل الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومنصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

ولي عهد أبوظبي:

› حريصون على تنمية التعاون بين البلدين ودفعه للأمام بخطوات متسارعة لما فيه خير البلدين وشعبيهما

› علينا تعزيز بناء جسر متين بيننا خاصة أن علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا تعود لعقود ممتدة

جونسون:

› أثمّن جهود محمد بن زايد في بناء مستقبل الشراكة بين المملكة المتحدة والإمارات

› هناك أهداف مشتركة طويلة المدى بيننا وهو أمر رائع للغاية.. أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة عظيمة

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