محمد القرقاوي: الإمارات تضطلع بدور مهم في المنطقة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الإمارات تضطلع بدور مهم في المنطقة، برغم مرور 50 سنة فقط على تأسيسها. وقال معاليه خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن إن»: «نحن أمة تبلغ من العمر 50 عاماً، وبمقاييس أعمار الأمم، ما زلنا أمة شابة، إلا أننا نعتقد أننا نضطلع بدور مهم في هذا الجزء من العالم».

وأوضح معاليه: «تحتاج هذه المنطقة نموذجاً ذاتياً في النمو، بمعنى النمو بالاعتماد على الموارد المحلية، وهذا ما ينطبق على نموذج الإمارات، فقد بدأنا من لا شيء، إذ لم يكن لدينا طُرق، ولا جامعات». وأضاف بقوله: «اليوم، تبرهن الإمارات على ما يمكن أن ينجزه البشر عندما تتوافر لهم البيئة السليمة، القيادة، التنظيم، وسيادة القانون، فقد انتقلنا من مرحلة لا نمتلك فيها شبكة طرق إلى مرحلة وصلنا فيها إلى المريخ».

وحول التنافس في المنطقة، قال معالي محمد القرقاوي: «نحتاج إلى انفتاح المزيد من الدول في المنطقة، فرخاء المنطقة ورخاء كل دولة فيها مفيد للجميع، ونحن نتعاون مع كافة الدول في المنطقة».

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