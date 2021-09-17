طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس رطب أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء مع ضباب خفيف.

وفيما يلي تفاصيل الطقس خلال هذه الأيام:

الجمعة:

الطقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

السبت:

الطقس رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الأحد:

الطقس رطب صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الاثنين:

الطقس رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب شرقاً بعد الظهر - انخفاض في درجات الحرارة خاصةً غرباً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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