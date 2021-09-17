حاكم الشارقة: دور كبير لوسائل الإعلام في نقل الصورة الحضارية والثقافية للإمارة

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وأعضاء المجلس.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الصورة الحضارية والثقافية للإمارة، وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً، والمساهمة في تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية والجمهور.

وأثنى سموه على الجهود والإنجازات التي حققها المجلس في الفترة الماضية، من خلال كافة المؤسسات التي يشرف عليها، بالإضافة إلى التنسيق في الخطط والبرامج والمبادرات الإعلامية التي تغطي كافة مدن ومناطق الإمارة.

خطط

بدوره، رفع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، الشكر الجزيل لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه الدائم وتوجيهاته السديدة لقطاع الإعلام في الإمارة، ما ساهم في تطور العمل الإعلامي، وجعل الإمارة بيئة جاذبة ومحفزة للإعلاميين والشركات ذات الاختصاص.

وتناول اللقاء، الخطط الاستراتيجية للمجلس، والمشروعات المستقبلية، والخدمات الإعلامية التي تقدمها المؤسسات التابعة للمجلس، بالإضافة إلى خطط استمرار تطور الاتصال الحكومي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والبرامج الإعلامية المقدمة للمجتمع، والخدمات التحفيزية للشركات والمستثمرين في قطاع الإعلام.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشارقة للإعلام، الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد عبد الله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

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