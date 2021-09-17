بدء تنفيذ التسويات الترابية في حي الشنوف 1- 6 بالشارقة

المصدر: (الشارقة- عصام الدين عوض)

أكد المهندس هادف الخضر مدير المشاريع بدائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة بدأت تنفيذ التسويات الترابية لـ3 آلاف قطعة أرض سكنية في حي الشنوف (1 - 6) بضاحية مهذب.

وذلك بناء على اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرحلة الأولى من أعمال التسوية الترابية في المنطقة، فتم المباشرة الفورية في أعمال التسوية الترابية في مناطق الشنوف بإجمالي 3 آلاف قطعة أرض سكنية موزعة على 500 قطعة أرض في كل منطقة، كما أن المقاول باشر العمل منذ الأمس بـ90 آلية ومعدة لتسوية الأعمال الترابية لضمان تنفيذ المشروع في أقصى وقت ممكن، ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال التسوية الترابية خلال عام من الآن.

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والذي أكد خلاله أنه تم مراعاة الأشجار الموجودة في تلك المنطقة، خصوصاً أشجار الغاف بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ودائرة الأشغال بالشارقة للمحافظة عليها.

وعلى طبيعة تلك المنطقة حتى تكون متنزهاً مميزاً للمواطنين، مبيناً أن كمية الرمل التي سوف يتم إزالتها تبلغ 16 مليون متر مكعب، كما نعمل بالتنسيق مع دائرة الأشغال للحصول على المناسيب حتى تسوى الأراضي بالطريقة المثلى وتسلم لأصحابها في الوقت المضروب.

100 ألف

وأضاف المهندس الخضر أنه نظراً لطبيعة المنطقة وصعوبة الوصول إليها، يتم أولاً دراسة المناسيب للوصول إلى الموقع، كما تم تخصيص 100 ألف نقطة مسح في المنطقة للتأكد من كميات القطع والردم المراد تنفيذه، ومن ثم طرح المشروع في مناقصة وترسية العقد على المقاول من ثم البدء في عملية التنفيذ، لافتاً إلى أنه تم التواصل المباشر مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة بهدف تشكيل فرق عمل موحدة للإشراف والمباشرة في عملية التنفيذ.

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