بلدية دبي تتحقق من عدادات 6369 مركبة أجرة منذ بداية 2021

المصدر: (دبي – وائل نعيم )

تجري بلدية دبي تحققاً من أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية، وفي مجالات الصحة والسلامة على مستوى إمارة دبي، ومن ضمن هذه الأدوات عدادات مركبات الأجرة وعدادات المحروقات في محطات الوقود، وذلك عبر كوادر فنية خبيرة متخصصة، وباستخدام أحدث الأجهزة الذكية وأدق الأجهزة المرجعية.

ولهذه العملية أهمية كبيرة من خلال حماية المستهلكين والتجّار والصنّاع في آن من أي ضرر قد يطالهم نتيجة أدنى خلل في دقة هذه الأجهزة، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقيق اقتصاد آمن ومستدام، ومنذ بداية العام الجاري حتى الآن تم التحقق من عدد 6369 عداد مركبة أجرة تابعة للشركات المشغلة لمركبات الأجرة في إمارة دبي.

قياس

وقال المهندس أمين أحمد أمين مدير إدارة مختبر دبي المركزي لـ«البيان»: إنه يتم التحقق من عدادات مركبات الأجرة عن طريق قياس المسافة للرحلة ومدة الانتظار في زمن قياسي لا يتعدى الــ 10 دقائق لكل مركبة ابتداء من الخطوة الأولى، وهي تسجيل بيانات المركبة إلى الخطوة الأخيرة، وتتمثل في وضع ملصق التحقق ويتم تقديم الخدمة من خلال مراكز التحقق الواقعة في منطقتي المحيصنة والورسان.

وأضاف: إنه يتم التحقق بشكل سنوي من عدادات المحروقات في إمارة دبي سواء الموجودة في محطات الوقود المنتشرة على مستوى الإمارة، والموجودة كذلك على المركبات التي تقدم خدمة توصيل الوقود وخدمة السيّارات من خلال استخدام أحدث الأجهزة المرجعية والذكية، التي تم برمجتها بناء على المواصفات القياسية العالمية المعتمدة في هذا المجال، ويتم إدخال البيانات الخاصة بالعداد وحساب نسبة الخطأ في الحجوم إلكترونياً، لضمان أقصى درجات الدقة.

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