«كهرباء الشارقة» تشغّل خط مياه استراتيجياً من حمدة إلى البديع

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنجزت إدارة المياه في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ وتشغيل خط مياه استراتيجي من منطقة (حمدة) إلى منطقة (البديع)، بطول إجمالي 56 كم وقطر 800 ملم، وبكلفة 96 مليون درهم غير شاملة لقيمة المواد، ما يعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة، ويضمن استمرارية الخدمة.

أوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه بالهيئة أن الهيئة تسعى إلى تدعيم شبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي، لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق الشارقة، ووضعت الهيئة استراتيجية لاستدامة المياه، وتطوير الشبكات من خلال تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة، لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية والاقتصادية والحضارية الكبيرة، التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن الخط الاستراتيجي الجديد الذي تم إنجازه وتشغيله يخدم المناطق الجديدة على امتداد طريق خورفكان، كما سيتم ربطه بعدد من الخطوط القديمة لخدمة عدد من المناطق تتضمن السيوح والشعبيات على طريق خورفكان ومنتزه الصحراء ومحمية البردي بالمنطقة الوسطى.

مواصفات

وأضاف: إن الخط الجديد تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات باستخدام تمديدات مصنوعة من مادة الكربون ستيل المعزول، ليتناسب مع المتطلبات الصحية، وتعتبر أكثر الأنابيب المستخدمة قوة وصلابة وتحملاً للضغوط وأقل عرضة للتلف أو الكسر في مجال نقل المياه، ما سيعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة لضمان استمرارية الخدمة ومنع أي انقطاع أو ضعف في تدفق المياه.

وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل لسرعة الإنجاز وتم العمل فيها في وقت واحد، من خلال 3 شركات مقاولات مختلفة، وتم استيراد المواد من دولتين مختلفتين، لضمان الجودة وسرعة الإنجاز، حيث تم إنجاز المشروع في زمن قياسي لم يتجاوز العام ونصف العام.

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