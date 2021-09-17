«الدفاع المدني» و«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي يبحثان التعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي، تعزيز التعاون المشترك في مجال الحوكمة المؤسسية. والتقى العميد محمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في مكتبه، الدكتور ناصر النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي بالإنابة.

وتم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين.

وقدم مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أبوظبي، فكرة عن رؤية المركز في أن يكون نموذجاً رائداً في إدارة الأزمات بإمارة أبوظبي، ورسالته في العمل على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة، واستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل، للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية، التي تتبعها حكومة أبوظبي، حرصاً على سلامة الجميع، وضمان السلامة الوقائية في المباني والمنشآت، إيماناً بأهمية الحفاظ على المكتسبات، وسلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن الهيئة تركز في توجهها الاستراتيجي، على تعزيز السلامة والوعي الوقائي لدى المجتمع، ورضا المتعاملين بخدمات الدفاع المدني، وتعزيز الثقافة الوقائية، وسلوكيات السلامة في المجتمع، وتفعيل منظومة التطوع في المجتمع، وضمان تكامل خدمات الهيئة مع شركائها الداخليين والخارجيين.

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