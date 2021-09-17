شرطة دبي تطلق مبادرة «رحلة السعادة في القيادة العامة»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت إدارة التوعية الأمنية، مبادرة «رحلة السعادة في القيادة العامة»، الهادفة إلى فتح مجال الزيارات لطلبة المدارس إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وتحديداً قاعة خط الدفاع الأول في متحف شرطة دبي، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية لهم، وذلك بناء على توجيهات العميد خالد شهيل مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي.

وبدأت فعاليات المبادرة باستقبال القيادة العامة لشرطة دبي أطفال مدارس جيمس الدولية، واصطحابهم في جولة إلى متحف شرطة دبي، للاطلاع على مُحتوياته ومقتنياته، التي توثق تاريخ القوة الحافل بالعطاء، وأبرز الابتكارات الحديثة في العمل الشرطي.

كما زار الطلبة قاعة خط الدفاع الأول، حيث شهدوا عروضاً ترفيهية وتوعوية للكلاب البوليسية، وتم توزيع هدايا عليهم، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على تفعيل دورها في تقديم خدمات مجتمعية ودعم الأنشطة الطلابية.

وأوضح الرائد علي يوسف يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة في إدارة التوعية الأمنية، إن مبادرة «رحلة السعادة في القيادة العامة» تهدف إلى إسعاد الطلبة وتعزيز الشعور بالأمن والثقة في الشرطة، وغرس القيم الأمنية والإنسانية، ونشر قيم التعايش والتسامح من خلال المحاضرات والفعاليات التوعوية.

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