«كهرباء دبي» تنال جائزتين في التحسين المستمر والابتكار

المصدر: دبي - البيان

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين ضمن جوائز المسابقة العالمية لمنتدى التحسين المستمر والابتكار في دورتها الثانية عشرة والتي نظمتها المجموعة الفرعية للتحسين المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة تحت شعار «التميز في الأزمات».

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته المجموعة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والراعي الفخري للمجموعة.

فقد فازت الهيئة في فئة «الابتكار» عن جهاز الكشف عن آثار الأتربة المستقل للألواح الكهروضوئية وفي فئة «كايزن» وهو عبارة يابانية تشير إلى التطوير المستمر.. عن مبادرة أتمتة شبكة التوزيع الآلي من خلال محرك وحدة التغذية الحلقية «RMU».

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن سعادته لفوز الهيئة بالجائزتين، مشيداً بجهود مجموعة دبي للجودة في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي وتقدير التميز والابتكار لا سيما في مواجهة التحديات.

أسس

وأضاف معالي الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على ترسيخ أسس الجودة والتميز المستدام لضمان التطور المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات والعمليات عبر تبني الابتكار والتقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف مجالات عمل الهيئة وفق خطط واستراتيجيات استباقية تدعم مبادرة «دبي 10X» التي تهدف إلى تطوير خدمات حكومة دبي، لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز