قائد عام شرطة الشارقة يهنئ منتسباً لنيله درجة الماجستير

المصدر: (الشارقة - البيان)

هنأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، المساعد أول عبد الله عبد الصمد أبو هندي، من الإدارة العامة للحرس الأميري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وذلك بمناسبة حصوله على رسالة الماجستير في الضمان الاجتماعي، ودوره في استدامه الأداء الوظيفي «دراسة تطبيقية على القيادة العامة لشرطة الشارقة».

وذلك بعد استكماله لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرطية، تخصص إدارة الشرطة، من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، مشيداً بحرصه على مواصلة تحصيله العلمي، والحصول على أرفع الدرجات العلمية، في أحد التخصصات الهامة، التي تأتي ضمن توجهات حكومة الشارقة الرشيدة.

حرص

وأكد اللواء سيف الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تحفيز وتشجيع منتسبيها في السعي للحصول على أفضل الدرجات العلمية، التي تسهم في تطوير مستوياتهم المعرفية والعلمية في كافة التخصصات الأكاديمية، خاصة المتصلة بمجالات عملهم.

من جانبه، توجه المساعد أول أبو هندي، بالشكر للقائد العام لشرطة الشارقة، لدعمه واهتمامه بمنتسبي القيادة، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة تحصيلهم العلمي، الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً أن دراسته العليا، هدفت إلى التعرف إلى دور الضمان الاجتماعي في استدامة الأداء الوظيفي، إلى جانب التعرف إلى كيفية استحداث إدارة الضمان الاجتماعي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وغيرها من أنظمة التطوير في مجال الضمان الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز