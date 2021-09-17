83410 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد19»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 83410 جرعات من لقاح «كوفيد19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 19247164 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 194.60 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد19».

كما أعلنت الوزارة إجراء 275823 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 731307 حالات، وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2069 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 650 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 722723 حالة.

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