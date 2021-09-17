إنجاز تكامل الهوية الرقمية مع تطبيق «صحة»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تكامل الهوية الرقمية «UAE PASS» مع تطبيق «صحة»، وبوابة المريض، وذلك انطلاقاً من جهود شركة «صحة» المستمرة، للارتقاء بتجربة المريض، وضمان سهولة وصوله إلى منصات وخدمات «صحة».

ويتيح التكامل للمرضى استخدام حساب الهوية الرقمية للدخول أو التسجيل مباشرة في تطبيق صحة وبوابة المريض، ما يُمكن المريض من الدخول للتطبيق واستخدام خدمات «صحة» من دون الحاجة لإنشاء حساب شخصي في التطبيق.

وسيتمكن المرضى الذين تتوفر بياناتهم الطبية في السجل الطبي الإلكتروني لصحة، أو سبق أن زاروا إحدى منشآت «صحة» مرة على الأقل، والذين لديهم حساب هوية رقمية موثق وهوية إماراتية سارية، من الاستفادة من هذه الميزة بشكل فوري.

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