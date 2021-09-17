«الصحة» تطلق «حقيبة الطعام الصحية للموظفين»

المصدر: (دبي - البيان )

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «حقيبة الطعام الصحية للموظفين» بهدف تعزيز أساليب التغذية الصحية ونمط الحياة الصحي من خلال زيادة وعيهم بأهمية تناول الغذاء الصحي، عن طريق توفير موارد وخدمات تثقيفية صحية تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع المستوى الصحي بين الموظفين.

، بالإضافة إلى تمكينهم من إعداد وجبات صحية وسهلة، وذلك بتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة، للحد من استهلاك الأغذية غير الصحية.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة: أن إطلاق برنامج «حقيبة الطعام الصحية للموظفين» يأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية الهادفة لتوفير بيئة داعمة للصحة، تسهم بتمكين الموظفين من تبني عادات صحية وزيادة الوعي الصحي بأساليب التغذية الصحية ونمط الحياة الصحي.

لافتاً إلى أن البرنامج يندرج ضمن أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية»، تماشياً مع استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأشار الدكتور الرند إلى أهمية البرامج التوعوية التي تطلقها الوزارة سواء لأفراد المجتمع أو الموظفين بشكل دوري، والمساهمة الفعالة والاستباقية لتحقيق أفضل النتائج على صعيد دعم وتعزيز السلوك اليومي وفق أنماط الحياة الصحية.

أنماط سلوكية

وأوضحت الدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التعزيز الصحي: أن برنامج «حقيبة الطعام الصحية للموظفين» بالتعاون مع شركة «ديلمونت» يأتي ضمن برنامج متكامل يشمل ورش عمل تفاعلية، ونشرات توعوية.

بالإضافة للدليل الإرشادي الذي يشمل خطوات عملية تسهم في تعزيز أساليب التغذية الصحية، بمشاركة عدد من خبراء التغذية والمختصين بوجبات الغذاء الصحية، لتشجيع الموظفين على تبنّي أنماط سلوكية تغذوية صحية.

إلى ذلك أكدت نوف خميس نائب مدير إدارة التعزيز الصحي: أن مبادرة «حقيبة الطعام الصحية للموظفين» تهدف للتوعية باختيار الوجبات الصحية الخفيفة، والتنويع في الأصناف الغذائية، إلى جانب ضرورة قراءة البطاقة الغذائية والتي يتم على أساسها اختيار المنتج الصحي.

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