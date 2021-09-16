محمد بن زايد يلتقي وزيرة خارجية بريطانيا

المصدر: وام

لتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا.. وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في مختلف المجالات وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما.

كما تبادلا وجهات النظر في مجمل التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي .. بجانب عدد من المسؤولين البريطانيين.

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