طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر.

ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والثاني عند الساعة 21:49

والجزر الأول عند الساعة 15:48 والثاني عند الساعة 05:29.

ولفت إلى بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:55 والثاني عند الساعة 08:20 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والثاني عند الساعة 01:31 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 85 10

دبي 39 30 85 10

الشارقة 40 27 80 10

عجمان 38 29 85 20

أم القيوين 38 24 80 15

رأس الخيمة 42 25 70 15

الفجيرة 37 30 85 30

العين 42 30 65 10

الرويس 39 29 85 35

السلع 40 29 80 30

دلما 36 32 80 45

طنب الكبرى 38 30 85 40

طنب الصغرى 38 30 85 40

أبو موسى 38 30 85 40

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